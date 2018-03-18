Глава РФ Владимир Путин на президентских выборах в аннексированном Россией Крыму набрал более 90% голосов.

Об этом свидетельствуют данные экзит-полла состоянием на 13:00 (14:00 по московскому времени), опубликованные в Telegram-канале «Постправда», информирует svodka.net.

Так, за Путина якобы проголосовали 91,7% респондентов. На втором месте идет руководитель ЛДПР Владимир Жириновский (3,2%), а замыкает тройку выдвинутый Коммунистической партией РФ Павел Грудинин (1,1%).

Остальные политики, в частности Ксения Собчак, набрали от 0,1 до 0,2%. При этом отмечается, что 3,2% проголосовавших отказались называть кандидата, которого они поддержали.

В России выступили с угрозами в адрес Украины из-за запрета выборов, однако в ОБСЕ не стали поддерживать Кремль.

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Также Россия пожаловалась в ООН и другие международные организации на игнор их истерики со стороны Украины.

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