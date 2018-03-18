НАТО готов к ответу в случае нападения на любого члена Альянса, но в то же время не стремится к войне, отметил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Столтенберг заявил, что РФ становится более агрессивной Фото: EPA Он отметил, что НАТО готов к ответу в случае нападения на любого члена Альянса, но в то же время не стремится к войне, а выступает за политику сдерживания и деэскалации.По словам Столтенберга, РФ становится "все более непредсказуемой и агрессивной". Он добавил, что НАТО готовится ко встрече в формате Совет НАТО – Россия, в повестку которой может войти тема гибридной войны.1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс, "не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа (в него, в частности, входит оккупированный Крым. – )".Также, по словам главы Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов".Президент РФ рассказал о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.В Белом доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых угроз. Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт отметила, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности с 2014 года.2 марта президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили обеспокоенность заявлениями Путина и подчеркнули, что такие действия мешают "обсуждению целого ряда вопросов между РФ и Западом". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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