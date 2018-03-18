В Севастополь не могут доставить партию медалей, которые планировали раздавать горожанам на выборах президента России.

На Керченской переправе, в оккупированном Крыму,застрял автомобиль с медалями за участие в выборах Путина, информирует svodka.net.

Об этом сообщил экс-председатель городского избиркома Валерий Медведев.

«Вынужден сообщить, что машина, доставляющая в Севастополь памятные знаки, в настоящее время задерживается на Керченской переправе. Из-за шторма она работает по фактической погоде, и сейчас в первую очередь пропускают автобусы и легковой транспорт. По прогнозам, грузовик прибудет в Севастополь ближе к ночи», – цитирует Медведева российское издание .

Ранее сообщалось, что в Севастополе всем проголосовавшим 18 марта на выборах президента России выдают памятные медали.

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После срыва выборов Путина в Украине, мы проведем большую антиолигархическую акцию, — свободовец Ильенко

В России 18 марта проходят выборы президента. Голосование организовано и в Крыму.

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