|Улюкаев и Белых проголосовали на выборах президента России в СИЗО
|18.03.2018 15:34
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Собеседник издания рассказал, что Улюкаев голосовал в СИЗО "Матросская Тишина", а Белых – в СИЗО "Лефортово", куда его доставили для участия в выборах из больницы.
Супруга Белых Екатерина сообщила, что его доставили из больницы "Матросской Тишины" в СИЗО "Лефортово" для голосования, после чего опять вернут в больницу.
Президентские выборы в РФ проходят 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма.15 ноября 2016 года в Следкоме РФ заявили о задержании Улюкаева. По данным российских следователей, чиновник получил от главы "Роснефти" Игоря Сечина $2 млн за предоставление положительной оценки, позволившей "Роснефти" купить государственный пакет акций "Башнефти".Улюкаев отказался признать вину. В ходе судебного заседания он заявил о провокации взятки со стороны ФСБ РФ. По словам экс-министра, Сечин незадолго до встречи обещал угостить его очень вкусным вином.Обвинение просило для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима. 16 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Он должен будет провести в заключении семь лет, так как один год провел под домашним арестом, пока рассматривалось дело.24 июня 2016 года Белых был задержан с поличным при получении взятки в одном из ресторанов города Москвы. По версии следствия, Белых лично и через посредника получил €400 тыс. Экс-губернатор заявлял, что взятку ему вручили обманом. 1 февраля 2018 года Белых признали виновным и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
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