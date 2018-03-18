Комитет по туризму штата Орегон заказала необычный рекламный ролик. Вместо стандартных раскадровок с морями, лесами, горами, зверушками и гостеприимными отелями получилось короткое аниме, выдержанное в стилистике студии Ghibli.

Детишки в нём скачут верхом на волшебных зайцах, а духи управляют облаками, как огромными паровозами, но происходит это всё во вполне реальных местах, пишет со ссылкой на .

Обычно туристическая реклама — это улыбающиеся люди на природе, стандартный набор видов — в зависимости от того, что рекламируют, пляж, город или горы, гостеприимные чистенькие отели. Бывают, конечно, исключения типа Северных Территорий в Австралии, которые сделали постер с настолько неприличным намёком, что мы даже не можем сказать словами — придётся посмотреть самим. Но в американском штате Орегон пошли совсем другим путём.

Да, они заказали компании Psyop & Sun Creatures ролик в стиле одной из самых прославленных анимационных студий мира Ghibli, где снял все свои великие фильмы Хаяо Миядзаки. Ролик рассчитан на англоязычных пользователей, пишет блог , но потенциально может привлечь и путешественников из Токио.

Среди зарубежных туристов штат Орегон по-прежнему сильно недооценён, считают в комитете по туризму. И с этим надо что-то делать. Очередной стандартный ролик с красотами? Нет. В пояснении к ролику на YouTube сказано: «Основано на реальных событиях. Более-менее». А сам ролик озаглавлен: «Только чуточку преувеличили».

Да-да, по Орегону теперь скачут вот такие зайцы между тюльпановых полей, а на загривке у них катаются дети. В каждом кадре рекламного ролике есть что-то волшебное, но тут же и что-то реальное, чем знаменит штат. Разноцветные тюльпановые плантации — это местная достопримечательность.

Каякинг и рафтинг на горных речках Орегона — тоже отличное развлечение. Конечно, лососи там прыгают чуть пониже и размером чуть поменьше, но прыгают они вовсю, только успевай фотографировать.

Вряд ли вы встретите такую гусеницу в реликтовых лесах, спускающихся к Тихому океану. Но в национальном парке у горы Блэк-рок вы найдёте в точности такие лесные велодорожки.

Небо в Орегоне, как и в любой стране, где есть просторные поля и высокие горы, просто изумительное. А управляют ли облаками, как паровыми машинами, неведомые духи? Это зависит от точки зрения.

Пролететь на воздушном шаре над равнинами — тоже популярное и достойное развлечение. И даже пикник в небе можно устроить, пусть и без цапель-официантов. А ещё и правда есть гонки на китайских гребных лодках в Портленде, легендарная скала Хэйстек-рок посреди океана и много чего ещё.

Орегон не первый раз экспериментирует с рекламой. Например, пару лет назад локальный комитет по туризму публиковал баннеры, созданные в Paint.

Ничего так получилось, хотя, конечно, до высоких образцов далеко. Один парень проиллюстрировал свою книгу исключительно рисунками в Paint. Для этого ему пришлось потратить 10 лет, но оно того стоило.

В общем, вот ролик целиком:

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