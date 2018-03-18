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Кувейт упростит процедуру выдачи виз гражданам Украины
18.03.2018 15:44
Кувейт упростит процедуру выдачи виз гражданам Украины
Упрощение предусматривает оформление виз в электронном виде
Украина и Кувейт договорились упростить процедуру оформления виз для граждан Украины.
Кувейт упростит процедуру выдачи виз гражданам Украины Фото: twitter.com/STsegolko

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины во время государственного визита Петра Порошенко в Государство Кувейт.

"Кувейт включить Украину в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде", - говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам переговоров президента Украины и Эмира Государства Кувейт Сабаха аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве в военной, научной, молодежной сферах и сфере физической культуры и спорта.

Напомним, 15 марта Петр Порошенко подписал приказ о введении на один год безвизового режима въезда в Украину и транзита для граждан Республики Македония.

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