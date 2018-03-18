|Кувейт упростит процедуру выдачи виз гражданам Украины
|18.03.2018 15:44
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Упрощение предусматривает оформление виз в электронном видеУкраина и Кувейт договорились упростить процедуру оформления виз для граждан Украины.
Фото: twitter.com/STsegolko
Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины во время государственного визита Петра Порошенко в Государство Кувейт.
"Кувейт включить Украину в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде", - говорится в сообщении.
Кроме того, по результатам переговоров президента Украины и Эмира Государства Кувейт Сабаха аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве в военной, научной, молодежной сферах и сфере физической культуры и спорта.
Напомним, 15 марта Петр Порошенко подписал приказ о введении на один год безвизового режима въезда в Украину и транзита для граждан Республики Македония.
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