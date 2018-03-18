|В южнокорейском Пхенчхане состоялось закрытие Паралимпиады-2018
|18.03.2018 15:48
|
Украину представляли 30 атлетов, которые завоевали 22 медали — 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.
Зимняя Паралимпиада-2018 стала рекордной по количеству участников, информирует svodka.net.
В южнокорейском Пхенхчане подошла к концу церемония закрытия XII Паралимпийских игр-2018. Нынешние зимние Паралимпийские игры стали рекордными как по количеству стран (49), так и по количеству спортсменов (570).
За 11 дней было разыграно 80 комплектов медалей в 6 видах спорта — биатлоне, лыжных гонках, сноуборде, горных лыжах, керлинге и хоккее. Украинская сборная в итоге заняла шестое общекомандное место в медальном зачете. Четыре года назад в Сочи украинцы были четвертыми.
Победителями и призерами ХІІ зимних Паралимпийских игр-2018 в составе сборной Украины стали: Шишкова Оксана (нарушение зрения) и спортсмен-лидер Казаков Виталий — 6 наград, в том числе 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая.
Читайте: Седьмой золотой наградой для Украины завершили лыжники Паралимпийские игры в в Пхенчхане
Лукьяненко Виталий (нарушение зрения) и спортсмен-лидер Марчишак Иван — 2 золота.
Рептюх Игорь — 3 награды, в том числе 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая.
Уткин Юрий (нарушение зрения) и спортсмен-лидер Перехода Руслан — 2 награды: 1 золотая и 1 бронзовая.
Яровой Максим — 2 награды: 1 золото и 1 бронза.
Радь Тарас — 1 золото.
Ляшенко Людмила — 4 награды, в том числе 1 золотая и 3 бронзовые.
Казик Александр — дебютант, тотально незрячий спортсмен и спортсмен-лидер Кучерявый Сергей — 2 серебра.
Вовчинский Григорий — 1 серебро. Ковалевский Анатолий (нарушение зрения) и спортсмен-лидер Мукшин Александр — 1 бронза.
Следующая Паралимпиада состоится в Пекине в 2022 году.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/