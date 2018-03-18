В воскресенье, 18 марта, в Киеве активисты, которые принимали участие в марше за демонстрации "Марш за отставку Порошенко", отправились к площади, откуда намерены отправиться к дому президента Украины Петра Порошенко автопробегом. Об этом сообщает РБК-Украина .

Указано, что на площади собралась колонна, которая состоит из приблизительно 15 автомобилей. В настоящее время сотрудники полиции, которые обеспечивают общественный порядок в центре Киева, не пропускают колонну и препятствуют активистам.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в воскресенье, 18 марта, на Майдане Независмости проходит акция "Руху новых сил" против президента Украины Петра Порошенко. Акция началась в 12:00. Также известно, что Михаил Саакашвили вышел на громкую связь во время проведения Марша.

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