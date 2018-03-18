Киевский зоопарк показал своих новых обитателей – экзотических
кузиманз. Видео со зверьками опубликовано в Facebook зоопарка.
Отмечается, что в зверинце будет жить семья из двоих взрослых
кузиманз и их детенышей. "Приходи знакомиться с Кузей, Манзей и их
кузиманзами", – призвали в зоопарке. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке | В Киевский зоопарк поселили кузиманз
Фото: uk.wikipedia.org Кузиманзы – хищные представители
мангустовых, которые проживают в Западной Африке. Не относятся к
исчезающим видам.видео Видео:
Київський зоологічний парк загальнодержавного значення / Facebook
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