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В Киевском зоопарке поселились экзотические кузиманзы. Видео
18.03.2018 15:49
Киевский зоопарк показал своих новых обитателей – экзотических кузиманз. Видео со зверьками опубликовано в Facebook зоопарка. Отмечается, что в зверинце будет жить семья из двоих взрослых кузиманз и их детенышей. "Приходи знакомиться с Кузей, Манзей и их кузиманзами", – призвали в зоопарке. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | В Киевский зоопарк поселили кузиманз Фото: uk.wikipedia.org Кузиманзы – хищные представители мангустовых, которые проживают в Западной Африке. Не относятся к исчезающим видам.видео Видео: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення / Facebook

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