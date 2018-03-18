Кувейтские визы для граждан Украины будут оформляться либо в международном аэропорту Кувейта либо в электронном виде. Соответствующие договоренности были достигнуты на переговорах президента Украины Петра Порошенко и эмира Кувейта шейха Сабаха Аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха. Порошенко провел переговоры с эмиром Кувейта шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом Фото: president.gov.ua 18 марта Порошенко находится с визитом в Кувейте."Была достигнута договоренность об упрощении визового режима на основе взаимности и включения Украины в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде. Такой шаг должен помогать активизации контактов деловых кругов и открыть дополнительные возможности для национальных туристических отраслей", – сказано в сообщении.Кроме того, был подписан ряд двусторонних документов: Соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах; Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и правительством государства Кувейт о сотрудничестве в молодежной сфере, сфере физической культуры и спорта; Меморандум о взаимопонимании и научном сотрудничестве."Обсуждены возможности более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и поддержки Кувейтом внешнеполитических инициатив Украины. Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в 2018-2019 годах, в частности по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса, и членства Украины в Совете по правам человека ООН в 2018-2020 годах", – также сказано в сообщении. В ноябре 2017 года глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что работает над введением безвизового режима с Кувейтом и Катаром, а также над упрощением визового режима с Саудовской Аравией. По его словам, украинцы смогут совершать безвизовые поездки почти во все страны Персидского залива.1 ноября Порошенко сообщил о договоренности об отмене визового режима с Саудовской Аравией.2 ноября президент Украины заявил, что безвиз с ОАЭ заработает в декабре.Прибрежными странами Персидского залива являются Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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