|Наши радикалы за деньги не то что маму и родину продадут, но и самого Бандеру!
|18.03.2018 16:04
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Наши радикалы за деньги не то что маму и родину продадут, но и самого Бандеру! Об этом заявил экс-директор Интерпола в Украине Кирилл Куликов.
"Люди, которые живут на Урицкого, улице, где находится посольство РФ в Киеве, жалуются, что их не пускают домой, проверяют все-паспорта, сумки, одежду!
Зато, без промедления едут автобусы с «хлопцями» дебильноватого вида, обвешенные флагами и лозунгами.
Полицаи расступаются, отодвигают заграждения и пропускают, сообщая в рации: - команда пропустить!
Этот паноптикум снимают мировые информационные Службы и выдают в эфир «Live».
Мои друзья из Москвы, кто раньше на выборы и не собирался, увидев это «славагероям» шоу, решили на выборы сходить!
Избранный президент России в первом своём обращении должен поблагодарить (но «соловья» баснями не кормят) и наградить украинских дегенеративных патриотов. Наши радикалы за деньги не то что маму и родину продадут, но и самого Бандеру!
Не важно кто платит, важно, сколько платит..." - Заявил Кирилл Куликов.
Сотрудники правоохранительных органов Украины продолжают блокировать вход на избирательные участки, организованные в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах РФ в Одессе, Харькове и Львове. Об этом сообщили в пресс-службе посольства.
"В регионах ситуация не изменилась: украинские силовики сохраняют оцепление зданий диппредставительств РФ и не пускают граждан России на участки для голосования", - проинформировали в пресс-службе, добавив, что "сотрудники консульств смогли проголосовать".
Непосредственно к зданиям диппредставительств силовики не пропускают и украинских националистов. "Представителей радикальных организаций полиция не подпускает к зданиям", - заверил сотрудник посольства. Он также подтвердил, что около генерального консульства России во Львове радикалы пытались жечь шины, "но попыток приблизиться к зданию не было".
"Провокаций и происшествий не зафиксировано", - подчеркнули в пресс-службе.
Глава МВД Украины Арсен Аваков 16 марта сообщил, что режим охраны российских дипломатических представительств на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". В ночь с 17 на 18 марта здания посольства России в Киеве, а также генконсульств России в Одессе, Львове и Харькове были оцеплены украинскими силовиками.
Также к блокированию избирательных участков подключились украинские националисты. В итоге пока в голосовании смогли принять участие только дипломаты и работники диппредставительства.
Серьезных нарушений на выборах президента России в Республике Крым не произошло, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Михаил Малышев.
"В избирательную комиссию республики никаких жалоб не поступало в данный момент.
В территориальных комиссиях есть несколько жалоб, они будут рассмотрены... Один избиратель [который обратился с жалобами] расстроился, что три обогревателя включено на этом участке (в Крыму в воскресенье термометра воздуха достигала +17-19 градусов - прим. ТАСС), а на другом участке было, наоборот, прохладно.
Вот такие две жалобы поступили", - рассказал Малышев.
Он добавил, что "каких-то жалоб, связанных с нарушением избирательного процесса, не поступало". Малышев отметил, что, по данным на 15:00 мск, в Крыму проголосовали более 803 тыс. избирателей или 53,48%.
Также сообщается, что более половины строителей нового терминала аэропорта в Симферополе - самого большого избирательного участка в стране - уже проголосовали на выборах президента РФ, сообщили в участковой избирательной комиссии. Также на выборах проголосовали более 70% военнослужащих Черноморского флота в Севастополе.
В Крыму международные наблюдатели из Испании и Швеции заявили, что в ходе посещения избирательных участков в Симферополе не обнаружили нарушений прав избирателей.
"Мы были в трех пунктах. Никаких нарушений не видели нигде, все делается профессионально и порядочно", - сказал журналистам международный зритель из Швеции Даниель Кристофер Валландер.