В Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Москвы заявили, что не организовывали подвоза избирателей и не заставляли сотрудников принимать участие в голосовании на выборах президента РФ. В МФЦ города Москвы пообещали провести проверку сообщений о нарушениях на выборах Фото: ЕРА "Каждый гражданин исключительно по личному волеизъявлению принимает участие в выборах. ГБУ МФЦ города Москвы никакие "заказы" на привоз куда-то людей не делало. Проголосовать можно лишь один раз, правомерно только первое поданное заявление о выборе участка. Если у кого-то есть факты, подтверждающие обратное, – просим сообщить их", – заявили в МФЦ.В центре госуслуг пообещали провести проверку всех сообщений о давлении на сотрудников и пригрозили подать в суд за клевету, если такая информация не подтвердится.Президентские выборы в РФ проходят сегодня, 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма. Председатель движения "Открытая Россия" Александр Соловьев, который работает наблюдателем на одном из московских участков, сообщил, что в первые два часа голосовали в основном люди старшего возраста и работники государственных учреждений."Многие открыто признаются, что они из МФЦ и их обязали сделать селфи с участка, "чтобы не было проблем", – сообщил зритель.Соловьев рассказал, что убеждает госслужащих голосовать, как они считают нужным, потому что проверить, за кого они отдали голос, невозможно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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