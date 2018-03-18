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В центре госуслуг Москвы заявили, что не заставляли сотрудников делать селфи на избирательных участках
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18.03.2018 16:05
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В Многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг Москвы заявили, что не организовывали подвоза
избирателей и не заставляли сотрудников принимать участие в
голосовании на выборах президента РФ. В МФЦ города Москвы пообещали
провести проверку сообщений о нарушениях на выборах Фото: ЕРА
"Каждый гражданин исключительно по личному волеизъявлению принимает
участие в выборах. ГБУ МФЦ города Москвы никакие "заказы" на привоз
куда-то людей не делало. Проголосовать можно лишь один раз,
правомерно только первое поданное заявление о выборе участка. Если
у кого-то есть факты, подтверждающие обратное, – просим сообщить
их", – заявили в МФЦ.В центре госуслуг пообещали провести проверку
всех сообщений о давлении на сотрудников и пригрозили подать в суд
за клевету, если такая информация не подтвердится.Президентские
выборы в РФ проходят сегодня, 18 марта, – в
день годовщины аннексии Крыма. Председатель движения
"Открытая Россия" Александр Соловьев, который работает наблюдателем
на одном из московских участков, сообщил, что в первые два часа
голосовали в основном люди старшего возраста и работники
государственных учреждений."Многие открыто признаются, что они из
МФЦ и их обязали сделать селфи с участка, "чтобы не было
проблем", – сообщил зритель.Соловьев рассказал, что убеждает
госслужащих голосовать, как они считают нужным, потому что
проверить, за кого они отдали голос, невозможно.
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