Из-за них американцы могут потерять индийский рынок вооружений

Ольга Божьева

В Пентагоне — паника! США наступили на собственные грабли: из-за антироссийских санкций, объявленных Дональдом Трампом, американский оборонный комплекс в самое ближайшее время может навсегда потерять индийский рынок вооружений.

Напомним, что начиная с 29 января этого года, Госдепартамент США начал вводить санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам США через санкций» (CAATSA), который был принят в июле 2017 года. Он предусматривает, что «за вмешательство в выборы в США в 2016 году и продолжающиеся военное вмешательство в Украине и Сирии», санкционному воздействию должны быть подвергнуты не только ряд российских предприятий «оборонки», но и их зарубежные партнеры.

По словам представителя Госдепа США Хезер Науэрт, правительства всех стран и иностранных компаний были публично уведомлены о том, что за сделки с российскими предприятиями ВПК, их ожидают санкции со стороны Вашингтона.

Причем, когда закон CAATSA только обсуждался в Сенате, далеко не все участники слушаний однозначно его приветствовали. К примеру, сенатор Томас Коттон, тесно связанный с Дональдом Трампом, во время прений заметил: «У меня есть некоторые опасения по поводу возможных непредвиденных последствий для стран, которые по разным историческим причинам все еще имеют российскую технику. Им будет трудно сразу избавится от российского вооружения».

Сенаторы тогда предупреждений не услышали. Зато теперь, когда закон начал действовать, тревогу забили уже американские военные. Как сообщает индийское издание «ZEE NEWS», Вашингтон крайне заинтересован в расширении военного сотрудничества с Индией, но, по словам одного из высокопоставленных представителей военного ведомства США, «мы не можем ожидать, что Индия резко прекратит использовать российскую военную технику», так как «70% их военной техники — русская по происхождению».

Действительно, военно-техническое сотрудничество России с Индией углубляется с каждым годом. Оно включает совместное проектирование и разработку систем вооружений, обмен технологиями в самых различных областях, включая авиационно-космические разработки.

Индия заказала России 4 дальних бомбардировщика Ту-22М3, 6 самолетов Ил-76, 80 вертолетов Ми-17В5, 12 зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», две атомные подлодки «Акула-2». Кроме того, по программе «Make in India» планируется произвести более 1000 танков Т-90С и 200 вертолетов Ка-226. В 900 млн. долларов оценивается реализация российско-индийского проекта модернизации истребителей МиГ-29. Активно идет сотрудничество по сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракете BrahMos, истребителю пятого поколения, программе Су-30МКИ и тактическому транспортному самолету Ил.

В целом пакет контрактов Москва-Дели в области вооружений оценивается более чем в 35 млрд.долларов Индийский ВМФ сегодня укомплектован российским оборудованием на 80%, ВВС — на 70%. В сфере военного сотрудничества у России с Индией заключено свыше 20 межправительственных соглашений, программа которых рассчитана вплоть до 2020 года.

И если даже представить, что руководство Индии захотело бы подчиниться санкционному ультиматуму, который Вашингтон собирается объявить Дели за сотрудничество с Россией, из этого ничего бы не получилось. Неустойка по всем оружейным контрактам, которую пришлось в этом случае заплатить, оказалась бы неподъемной даже для бюджета такой экономически развитой страны как Индия.

Индия, несмотря на давление США, в данный момент не собирается отказываться от сотрудничества с Россией, планируя в дальнейшем не только оружейные сделки, но и проведение совместных военных учений.