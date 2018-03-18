Российский музыкант Андрей Макаревич заявил, что настроение жителей
РФ стало очень сильно отличаться в худшую сторону, по сравнению с
американцами. Макаревич: Это не они стали лучше – они не стали
лучше. Это с нами происходит что-то ужасное Фото: Андрей Макаревич
/ Facebook Андрей Макаревич в Facebook."Каких-то три года не был в
Америке. И впервые поразило – насколько они спокойнее, веселее и
добрее нас. Это не они стали лучше – они не стали лучше. Это с нами
происходит что-то ужасное", – подчеркнул он.
https://www.facebook.com/makarevichav/posts/2099549843395181
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