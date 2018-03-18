На вкладыше к медалям, которые выдают всем проголосовавшим на выборах президента РФ 18 марта, написано, что это "медаль в память о референдуме 16 марта 2014 года". Проголосовавшим в оккупированном Севастополе 18 марта дают медали Фото: ua.krymr.com На вкладыше написано, что это "медаль в память о референдуме 16 марта 2014 года". Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" в 2014 году. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.Президентские выборы в РФ проходят 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. 23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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