Водитель умышленно разрядил батарею авто, чтобы посмотреть, будет ли она работать после полного исчерпания энергии.

Американский блогер протестировал электромобиль Tesla Model 3. Водитель умышленно разрядил батарею авто, чтобы посмотреть, будет ли она работать после полного исчерпания энергии, информирует svodka.net.

В начале поездки запас хода электромобиля составлял 10 миль. Уже посреди видеоблога компьютер Tesla показал, что батарея автомобиля полностью разряжена. Однако, как утверждает автор видео, с нулевым запасом хода машина проехала еще около 2-3 миль к зарядной станции.

Также водитель установил, что многие системы электрокара Tesla продолжают работать после разрядки аккумулятора.

Только система предупреждения и предотвращения столкновений дала сбой и не реагировала на команды владельца авто.

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Недавно сообщалось, что электрогрузовики Tesla Semi совершили первый рейс.

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