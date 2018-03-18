По данным разведки, детонация гранаты по неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков, сообщили в штабе АТО. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Граната взорвалась в кармане боевика Фото: pixabay.com (архив) "Детонация боеприпаса по неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков. В результате игры в "карманный бильярд", еще четверо боевиков с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в городе Енакиево", – говорится в сообщении.По данным украинской разведки, непосредственные командиры боевиков пытались подать ранение подчиненных как боевые потери, однако информация о происшествии стала известна высшему командованию и "широкой общественности"."Сейчас следственные органы российско-оккупационной администрации пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы", – утверждают в штабе АТО. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1891515150859282 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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