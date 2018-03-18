По данным разведки, детонация гранаты по неизвестным причинам
произошла в кармане одного из боевиков, сообщили в штабе АТО. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Граната взорвалась в
кармане боевика Фото: pixabay.com (архив) "Детонация боеприпаса по
неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков. В
результате игры в "карманный бильярд", еще четверо боевиков с
ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое
отделение больницы в городе Енакиево", – говорится в
сообщении.По данным украинской разведки, непосредственные командиры
боевиков пытались подать ранение подчиненных как боевые потери,
однако информация о происшествии стала известна высшему
командованию и "широкой общественности"."Сейчас следственные органы
российско-оккупационной администрации пытаются связать взрыв с
действиями украинской диверсионной группы", – утверждают в
штабе АТО.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1891515150859282
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного
соблюдения.
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