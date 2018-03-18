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Родченков заявил, что на Олимпиаде-80 в СССР тоже была "допинг-программа"
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18.03.2018 16:45
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По словам экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории
Григория Родченкова, во времена СССР спортсмены наиболее часто
употребляли препараты станазолол, орал туринабол и тестостерон.
Родченков заявил, что допинговая программа в России берет свое
начало в 80-х годах прошлого века Фото: ЕРА Журналисты, работающие
над темой допинга в российском спорте взяли интервью у Родченкова
через его адвоката Джима Уолдена. По словам Родченкова, ключевую
роль в советской допинговой программе сыграли прежний сотрудник
Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и член медицинской
комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Семенов
(позже он стал информатором ВАДА), начальник Госкомспорта по
спортивной медицине и допинг-контролю Анатолий Коврижных и его
заместитель Геннадий Марков.Семенов возглавлял антидопинговую
лабораторию в Москве, а Марков отвечал за допинг-контроль.
Родченков утверждает, что человек по фамилии Коробочин подменял
образцы мочи и отвечал за приобретение допинг-препаратов. По данным
издания, Коробочин уже умер.Родченков рассказал, что в 80-е
годы наиболее часто спортсмены использовали препараты станазолол,
орал туринабол и тестостерон. Он уточнил, что не работал в
лаборатории во время Олимпиады-80."Когда я пришел в лабораторию в
1985 году, существовала система подачи неправильных сведений о
положительных тестах для защиты спортсменов, применявших допинг.
КГБ часто бывал в лаборатории, чтобы помогать во время больших
соревнований. КГБ помогал менять грязные пробы на чистые", –
рассказал он.По словам Родченкова, на Играх 1988 года в Сеуле
лаборатория проводила предварительные тесты, чтобы убедиться, что
экзогенный тестостерон не фиксируется в организме спортсменов. Он
добавил, что после Игр в Сеуле Марков и Коврижных умерли при
загадочных обстоятельствах.Версию о существовании допинговой
программы на Олимпиаде-80 датским журналистам подтвердил также
прежний агент КГБ Владимир Попов, с которым журналисты встретились
в Канаде. По словам Попова, программа была запущена в 1978 году во
время чемпионата Европы по стрельбе в Копенгагене. Попов завербовал
Маркова в качестве агента КГБ. Еще один сотрудник КГБ, Борис
Паркин, во время Олимпиады-80 был антидопинговым инспектором.
Паркин занимался подменой проб. После завершения соревнований он
получил орден Красной Звезды.Родченков после побега из РФ в США в
мае 2016 года признался в подмене результатов анализов,
которые были взяты у российских спортсменов во время зимних
Олимпийских игр в Сочи 2014 года.Из-за допинг-скандала сборные
России по легкой и тяжелой атлетике отстранили от
Олимпийских игр 2016 года. Также российскую сборную в полном
составе не допустили к летней Паралимпиаде.5 декабря 2017 года
Международный олимпийский комитет из-за систематического
нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней
Олимпиаде 2018 года Национальный олимпийский комитет РФ.
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