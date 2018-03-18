По словам экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, во времена СССР спортсмены наиболее часто употребляли препараты станазолол, орал туринабол и тестостерон. Родченков заявил, что допинговая программа в России берет свое начало в 80-х годах прошлого века Фото: ЕРА Журналисты, работающие над темой допинга в российском спорте взяли интервью у Родченкова через его адвоката Джима Уолдена. По словам Родченкова, ключевую роль в советской допинговой программе сыграли прежний сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и член медицинской комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Семенов (позже он стал информатором ВАДА), начальник Госкомспорта по спортивной медицине и допинг-контролю Анатолий Коврижных и его заместитель Геннадий Марков.Семенов возглавлял антидопинговую лабораторию в Москве, а Марков отвечал за допинг-контроль. Родченков утверждает, что человек по фамилии Коробочин подменял образцы мочи и отвечал за приобретение допинг-препаратов. По данным издания, Коробочин уже умер.Родченков рассказал, что в 80-е годы наиболее часто спортсмены использовали препараты станазолол, орал туринабол и тестостерон. Он уточнил, что не работал в лаборатории во время Олимпиады-80."Когда я пришел в лабораторию в 1985 году, существовала система подачи неправильных сведений о положительных тестах для защиты спортсменов, применявших допинг. КГБ часто бывал в лаборатории, чтобы помогать во время больших соревнований. КГБ помогал менять грязные пробы на чистые", – рассказал он.По словам Родченкова, на Играх 1988 года в Сеуле лаборатория проводила предварительные тесты, чтобы убедиться, что экзогенный тестостерон не фиксируется в организме спортсменов. Он добавил, что после Игр в Сеуле Марков и Коврижных умерли при загадочных обстоятельствах.Версию о существовании допинговой программы на Олимпиаде-80 датским журналистам подтвердил также прежний агент КГБ Владимир Попов, с которым журналисты встретились в Канаде. По словам Попова, программа была запущена в 1978 году во время чемпионата Европы по стрельбе в Копенгагене. Попов завербовал Маркова в качестве агента КГБ. Еще один сотрудник КГБ, Борис Паркин, во время Олимпиады-80 был антидопинговым инспектором. Паркин занимался подменой проб. После завершения соревнований он получил орден Красной Звезды.Родченков после побега из РФ в США в мае 2016 года признался в подмене результатов анализов, которые были взяты у российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года.Из-за допинг-скандала сборные России по легкой и тяжелой атлетике отстранили от Олимпийских игр 2016 года. Также российскую сборную в полном составе не допустили к летней Паралимпиаде.5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года Национальный олимпийский комитет РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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