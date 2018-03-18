Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Великобритания хотела бы вместе с российской стороной расследовать отравление Сергея и Юлии Скрипаль, а также обстоятельства смерти Николая Глушкова. "Мы бы хотели сотрудничества с РФ по этому вопросу в ближайшие дни", — сказал он.

На вопрос ведущего телеканала Би-Би-Си Эндрю Марра, предоставит ли Британия доступ российской стороне к расследованию отравления граждан России Юлии Скрипаль и смерти Николая Глушкова, министр ответил, что Лондон готов к этому.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь раскрыть причины того, что случилось", — заявил Джонсон. Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия.

Специалисты Министерства обороны Британии также не подтвердили, что газ "Новичок", которым, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, был якобы произведен в Российской Федерации .

В понедельник в Лондон прибудет группа международных экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Им будут предоставлены для изучения образцы нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь.



Об этом также в воскресенье в прямом эфире Би-би-си заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Результатов, как пояснил форин-офис, можно ожидать не раньше, чем через две недели.



По словам главы британского МИДа, вопреки заявлениям российских властей, при расследовании дела Скрипаля Великобритания неукоснительно соблюдает дух и букву Конвенции по запрещению химического оружия (КХО).

Британский министр иностранных дел обратился к читателям воскресного выпуска газеты Sun cо статьей, озаглавленой "Дать отпор такому задире как Россия опасно, но сделать это будет правильным".

Борис Джонсон напомнил о том, что 131 ни в чем не виновный человек мог быть подвержен в Солсбери потенциально смертоносному воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Чем больше появляется подробностей отравления в Солсбери, тем тревожнее становится, отметил министр.

Джонсон рассказал, что работавшие в Солсбери в костюмах химзащиты британские военные, изымавшие зараженный автомобиль, задали ему вопрос: "Почему мы? Почему российское государство выбрало Британию для осуществления этого ужасающего преступления?"

Действительно, почему из всех оппонентов Владимира Путина, живущих в разных странах мира, надо было выбрать жертвой Сергея Скрипаля в Солсбери, задается вопросом Борис Джонсон.

Ответ заключается в том, пишет Джонсон, что Британия - не единственная, кто столкнулся с безрассудным поведением России.

"Нынешнее свидетельство наглого пренебрежения международными правилами - часть уже сложившегося поведения: от аннексии Крыма и кибератак на Украине до хакерских взломов бундестага и российского вмешательства в европейские выборы", - пишет Борис Джонсон.

"То, как мы отвечаем на это, многое говорит о нашей стране и о нашем положении в мире, - утверждает Борис Джонсон. - Мы последовательно занимали и занимаем сильную и принципиальную позицию по отношению к Кремлю и встретили широкую международную поддержку".



Глава британского МИДа привел в качестве примера международной солидарности с Лондоном поддержку президента Франции, канцлера Германии и президента США. По его словам, британский форин-офис каждый час получает новые заверения в поддержке союзников.



Джонсон также указывает, что готовность встать на защиту своих ценностей - это как раз то, что отличает сильную, уверенную в своих силах державу, имеющую интересы и влияние по всему миру.



"Сегодня Россия осталась одна, и она совершенно изолирована. Этот факт наиболее наглядно демонстрирует разницу между Британией и Путиным: у нас есть друзья в мире, а у него нет", - заключает в своей статье Борис Джонсон.

Статья Бориса Джонсона в Sun - попытка оправдать его бредовые комментарии в режиме online. Обетом заявил политолог Михаил Погребинский.



" Оказывается слова и действия Лондона обусловлены героическим противостоянием его страны с "глобальными интересами" задире Путину по всем азимутам.

Не смешно ли? Ну прям как Порошенко: "Украина на передовой борьбы с агрессивной Россией" Кто-кого?

Разберитесь между собой!

Этот специалист по античности живёт в том мире, когда Британия была "владычицей морей" и "солнце над ней никогда не заходило". Кто-нибудь разбудит Бориса?" - Призвал Михаил Погребинский.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", на днях умер в Лондоне. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины "необъяснимой".

При этом Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова



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