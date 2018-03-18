Активисты приехали к дому Порошенко в Козине и требуют его отставки

Группа активистов прибыла в пгт Козин Обуховского района Киевской области к дому президента Украины Петра Порошенко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в воскресенье после завершения акции протеста на Майдане Независимости в центре Киева, организованного партией "Рух новых сил" митинг с требованием отставки П.Порошенко и других изменений в политической жизни Украины, часть активистов организовали автомобильную колонну, которая направилась к дому главы государства.

На подъезде к месту проживания П.Порошенко колонне пришлось остановиться из-за того, что ей перегородили дорогу другие автомобили и несколько десятков неизвестных. После этого активисты вышли из своих автомобилей и направились к дому президента пешим ходом.

В настоящее время на улице возле высокого забора, окружающего дом президента, находится около 150-200 митингующих. Они выкрикивают лозунги с призывами отставки П.Порошенко и критикой его деятельности.

Митингующих сопровождали правоохранители в спецобмундировании. Ворота резиденции главы государства охраняют сотрудники Национальной гвардии Украины и Национальной полиции Украины в спецэкипировке.