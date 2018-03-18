Представители штаба Навального рассказали, что типично из нарушений - подвоз людей на машинах для массового голосования

Об этом пишет DW.

Так, представители штаба оппозиционного политика Алексея Навального, которому отказали в регистрации кандидатом в президенты и собравший более 33 тысяч наблюдателей на выборы, отмечают, что типичное из нарушений - подвоз людей на машинах для массового голосования.

В частности, на один из участков в Московской области для голосования автобусы привезли сотрудников Росгвардии.

Правозащитное движение "Голос" также сообщает о таких нарушениях, как массовый подвоз избирателей, незаконная агитация, недопуск наблюдателей на УИК, использование административного ресурса для повышения явки.

В частности, в Москве на УИК №803 "из ближайшего завода" были привезены 486 человек, а на УИК №1761 города Сергач Нижегородской области висит плакат, призывающий проголосовать за Владимира Путина. Многих наблюдателей и членов комиссий от кандидатов Ксении Собчак, Павла Грудинин и Григория Явлинского не пускают на УИК, мотивируя это, как правило, тем, что наблюдателя от этого кандидата уже зарегистрировано, отмечают правозащитники.

Ряд УИК привлекают избирателей бесплатной едой, ярмаркой продуктов по сниженным ценам (в частности, в Хабаровске и Хабаровском крае), талонами на скидку (например, в московском районе Люблина) или даже сдачей крови на онкологические заболевания.

Между тем, секретарь ЦИК РФ Майя Гришина сообщила журналистам, что по состоянию на 9.00 мск серьезных нарушений не зафиксировано. А нарушения, на которые поступали жалобы, сразу уснул.

В аннексирована Россией Крыма, выборы в котором Украина и Евросоюз считают незаконными, руководителей ряда крупных предприятий Керчи, в которых работает более 100 сотрудников, "обязали обеспечить явку своих подчиненных на выборы". Об этом сообщила "Крымская правозащитная группа».

Также правозащитникам известны случаи, когда в нескольких школах Керчи и Симферополя на родительском собрании говорили о необходимости идти на выборы, чтобы "выполнить свой гражданский долг". Родителей детей одной из симферопольских школ попросили "отчитаться" о голосовании мессенджерами Viber, утверждают правозащитники.

Отметим, все кандидаты в президенты России уже проголосовали на выборах.

Напомним, в Киеве утром перекрыты подступы к посольству России в Украине.

Сегодня, 18 марта, в России проходят выборы президента страны.