|
В Николаеве застрелился руководитель аэропорта – СМИ
|
18.03.2018 17:16
|
Издание "НикВести" сообщает, что и.о. директора Николаевского
аэропорта Владислав Волошин застрелился в своей квартире, где в это
время находилась его семья. Волошин стал и.о. директора аэропорта в
январе Фото: nikvesti.com Инцидент произошел в квартире 29-летнего
мужчины, где в это время находилась его семья.После выстрела
Волошин скончался не сразу, а по дороге в больницу.Полиция
Николаевской области проинформировала в Facebook, что жертвой стал
"и.о. директора коммунального предприятия", не называя его
фамилии.Выстрел, по предварительным данным, был произведен из
пистолета ПМ без номерных знаков. Оружие отправлено на
экспертизу."По свидетельствам родственников, погибший в последнее
время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные
намерения", отметили правоохранители.Открыто уголовное производство
по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины.
https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/posts/2069294429970178
Волошин был летчиком-штурмовиком, принимал участие в
Антитеррористической операции на Донбассе, был сбит над
оккупированным районом и сумел вернуться на подконтрольную
украинским войскам территорию. "НикВести" пишут, что он уволился с
военной службы в связи с болезнью ребенка.Руководителем аэропорта
был назначен в январе 2018 года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира