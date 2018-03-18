Александр Янукович, сын экс-президента Виктора Януковича и хозяин группы компании "МАКО", уволил себя с должности главы наблюдательного совета ЧАО "МАКО Холдинг" (Донецк) – холдинговой компании группы – в связи с ликвидацией набсовета.

Об этом говорится в сообщении ЧАО в системе раскрытия в среду, сообщает со ссылкой на .

Такое решение Александр Янукович, как хозяин 100% акций, принял 13 марта.

Он также сменил генерального директора "МАКО Холдинг": вместо возглавлявшего компанию с апреля 2014 года Альберта Волобуева новым директором на трехлетний срок назначен Виктор Житник, который до этого был директором других предприятий группы.

В ГК "МАКО" на конец 2012 года входило 18 предприятий в Украине (в т.ч. ПАО "Всеукраинский банк развития" (ВБР, Киев); ЧАО "КБК"; ЧАО "Комплекс "Дружба"; ЧАО "Эдельвейс" и ЧАО "Маринсервис", все – Донецк), Голландии и Швейцарии.

Среди основных направлений бизнеса - девелопмент и строительство, финансовый сектор, угольная промышленность.

Собственником 100% акций ГК "МАКО" является Янукович.

Украины 18 апреля 2014 года сообщило, что А.Янукович, который исчез из поля зрения правоохранителей 23 февраля 2014 года в , объявлен в розыск на основании постановления суда о задержании с целью привода.

По данным , Янукович обвиняется по ч.2 ст.366 (служебный обман с причинением тяжких последствий) УК Украины.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від двох до п'яти років із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира