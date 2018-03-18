В связи с отсутствием международный стандартов в области проведения выборов президентских выборов одной страны на территории другой необходимо, чтобы возможность голосование россиян на президентских выборах на территории Украины определялась соглашениями между Киевом и Москвой. Об этом сообщил спикер Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер, передает ТАСС.

"В связи с отсутствием международных стандартов или соглашений об обеспечении голосования на зарубежных выборах, я думаю, что такие процессы голосования определяются двусторонними соглашениями между двумя странами", - сказал он.

Раймер отметил, что бюро разместило наблюдательную миссию на президентских выборах в России, которая следит за проведением выборов только на территории Российской Федерации.

"Наш мандат на проведение наблюдения охватывает только процесс голосования в России", - пояснил он.

Как сообщал svodka.net ранее, в дипломатических учреждениях обычно устанавливается соглашение со страной пребывания данного учреждения для проведения выборов на территории другой страны.

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