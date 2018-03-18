В РФ планируют повторно обратиться в ведомства

Об этом Москалькова заявила журналистам в воскресенье, пишет ТАСС.

"Я не получила ответов пока ни от кого. Официальной реакции нигде не было", - сказала она.

Ранее в ОБСЕ отказались комментировать решение Украины от 18 марта блокировать россиянам, которые находятся в стране, доступ на участки для голосования на выборах президента России.

"По сути, голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между странами. Я не знаю каких-то международных стандартов в этой сфере. Существуют двусторонние договоренности об организации голосования между странами, следовательно мы не та организация, которая могла бы это [заявление властей Украины] прокомментировать ", - сказал пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер.

Москалькова тем временем пообещала повторно обратиться в ООН, ОБСЕ и Совет Европы, в очередной раз выразив возмущение тем, что российские дипломатические представительства в Украине блокированы полицией и граждане РФ не допускаются на голосование в выборах президента России.

Напомним, в Киеве утром 18 марта перекрыты подступы к посольству России в Украине.

В пятницу в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что 18 марта, в день проведения в России президентских выборов, на территорию российских дипломатических представительств граждане России допускаться не будут.

В свою очередь, Россия заявила, что рассчитывает на оценку ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу запрета россиянам голосовать на выборах президента в Украине.