Медицинская реформа в Украине набирает обороты. И одной из ее составляющей является изменение отношений "семейный врач-пациент". Так, пациент в праве самостоятельно выбирать своего врача, а доходы врачей напрямую будут зависеть от того, сколько пациентов состоит под его наблюдением и сколько соответствующих договоров составлено.

решил дать четкие инструкции относительно того, как же пациенту выбрать себе хорошего врача, сообщает ведомства. Пациенту необходимо проделать несколько несложных шагов, передает .

Определитесь с врачом

Если вы уже знаете хорошего врача – прекрасно, остановите выбор на нем. Нет? Тогда воспользуйтесь принципом "сарафанного" радио – расспросите друзей, родственников, коллег. Наверняка из нескольких докторов, о которых вам расскажут, вы сможете выбрать своего.

Либо же обратитесь в локальный отдел здравоохранения, где вам расскажут о врачах, работающих в вашем населенном пункте или районе, или в любое медицинское учреждение и познакомьтесь с врачами лично.

Подпишите договор

После того, как вы определились в врачом, вам необходимо подписать с ним договор. При этом, несмотря на то, что договор является бессрочным (вам не нужно каждый год его переподписывать), вы в любое время можете изменить свое мнение и подписать договор с другим врачом.

Все, что вам нужно для подписания договора - паспорт и идентификационный номер (для ребенка – еще и свидетельство о рождении).

Все договора подписываются в электронном виде: врач вносит ваши данные в систему и проводит регистрацию. После этого документ распечатывается в двух экземплярах (один остается у вас) и подписывается обеими сторонами.

При этом если вашего врача нет или вы находитесь в другом городе, вы в праве обратиться в любое другое медучреждение или к любому другому врачу.

Нужен врач – звоните, не стесняйтесь

Отныне обращайтесь к врачу на очную консультацию или в телефонном режиме.

Если есть необходимость, врач приедет к вам на дом, либо пригласит на прием и даст направление к узкопрофильному специалисту.

Более того, при необходимости ваш семейный врач также будет выписывать рецепты на лекарства, в том числе, попадающих под программу "Доступные лекарства" (бесплатные лекарства в аптеке, за которые платит государство), и выдавать любые медицинские справки, например, в бассейн и тому подобное.

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