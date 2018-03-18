Полиция даст правовую оценку действиям активистов, которые разобрали металлические конструкции во время акции на Майдане Незалежности в Киеве, сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко. | На Майдане в Киеве демонтировали металлические конструкции, установленные 3 февраля для мероприятий к 100-летию Украинской революции Фото: kyiv.npu.gov.ua Отмечается, что полиция даст правовую оценку действиям активистов."Следуя призывам спикеров и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценка", – заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.Он подчеркнул, что акция в центре Киева прошла без грубых нарушений правопорядка."Несмотря на поведение отдельных лиц, правоохранители не допустили провокаций и столкновений", – сказал Крищенко.Информацию о демонтаже конструкций зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.фотогалерея (1 из 9) развернуть на весь экран



Вид конструкций до демонтажа. Фото: Andrei Santarovich / Facebook Вид конструкций до демонтажа. Фото: Vladislav Olenchenko / Facebook Вид конструкций до демонтажа. Фото: Матковський Олег / Twitter Фото: kyiv.npu.gov.ua Фото: kyiv.npu.gov.ua Фото: kyiv.npu.gov.ua Фото: kyiv.npu.gov.ua Фото: Віталій Гайдукевич / Facebook Фото: Євген Шевченко / Facebook Сегодня участники акции протеста против президента Украины Петра Порошенко демонтировали на Майдане в Киеве металлические конструкции, установленные 3 февраля для мероприятий к 100-летию Украинской революции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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