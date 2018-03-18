Расследование связей команды президента США Дональда Трампа с правительством Российской Федерации, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, основано на мошенничестве. Об этом заявил Трамп на своей странице в Twitter.

Он считает, что расследование не следовало начинать, так как, по его мнению, в работе предвыборного штаба не было никаких преступных действий.

"Расследование Мюллера не должно было никогда начаться, потому что не было никакого заговора и преступления никакого не было. Оно было основано на мошеннических действиях и поддельном досье, уплаченном нечестной Хиллари (Клинтон) и Национальным комитетом Демократической партии. Также безосновательно был использован в суде закон о наблюдении за иностранной разведкой для слежки за моей кампанией", - говорится в сообщении.

В то же время президент США отметил, что расследование против его штаба является "охотой на ведьм".

Как сообщал svodka.net, в США Генеральный прокурор Джефф Сешнс уволил с должности заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба , который в последнее время был регулярной мишенью гнева и критики президента Дональда Трампа.

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