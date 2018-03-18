Кувейт является членом Совета Безопасности ООН наряду со Швецией, и оба государства поддерживают украинскую инициативу о введении миротворцев на Донбасс, заявил президент Украины Петр Порошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 18 марта Порошенко встретился со спикером парламента Швеции Фото: president.gov.ua "Мы чувствуем очень сильную и мощную поддержку Кувейта в международных организациях. Кувейт сейчас является членом Совета Безопасности ООН вместе со Швецией", – заявил Порошенко.По его словам, в ходе его визита в Кувейт 18 марта состоялась встреча со спикером парламента Швеции Урбаном Алином."И два члена Совета Безопасности ООН четко заявили, что они будут твердо поддерживать инициативу Украины, украинского президента по принятию решений и предоставлению мандата миротворцев для восстановления мира и спокойствия на Донбассе и первому пакету безопасности для восстановления суверенитета и территориальной целостности", – сообщил Порошенко.5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях". 11 сентября в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин допустил, что вооруженная задача ООН может находиться в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его мнению, она должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.Порошенко на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем 21 сентября 2017 года заявил, что только миротворческая задача "со всеобъемлющим мандатом" может помогать восстановлению мира на Донбассе.В ООН начали подготовку соответствующей резолюции.28 октября 2017 года спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал критически важной передачу украинско-российской границы в зоне АТО под контроль миротворцев.31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миротворцы ООН, о которых говорил Волкер, станут "оккупационными силами".18 февраля 2018 года министр обороны Швеции Петер Хулквист заявил, что его страна готова помогать миротворческой миссии ООН, которая может быть развернута в Украине. Швеция как страна, не являющаяся членом НАТО, была предложена в качестве возможного ведущего государства в миротворческой миссии для Донбасса в докладе по заказу бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, который представили высшим должностным лицам на Мюнхенской конференции по безопасности.Согласно докладу, ООН следует рассмотреть вопрос о развертывании на Донбассе миссии, которая включает в себя около 20 тыс. военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и 4000 полицейских. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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