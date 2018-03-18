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В Николаеве застрелился руководивший аэропортом военный летчик Волошин – СМИ
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18.03.2018 17:48
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Издание "НикВести" сообщает, что и.о. директора Николаевского
аэропорта Владислав Волошин застрелился в своей квартире, где в это
время находилась его семья. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Волошин стал и.о. директора аэропорта в январе
Фото: nikvesti.com Инцидент произошел в квартире 29-летнего
мужчины, где в это время находилась его семья.После выстрела
Волошин скончался не сразу, а по дороге в больницу.Полиция
Николаевской области проинформировала в Facebook, что жертвой стал
"и.о. директора коммунального предприятия", не называя его
фамилии.Выстрел, по предварительным данным, был произведен из
пистолета ПМ без номерных знаков. Оружие отправлено на
экспертизу."По свидетельствам родственников, погибший в последнее
время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные
намерения", – отметили правоохранители.Открыто уголовное
производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного
Кодекса Украины.
https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/posts/2069294429970178
Волошин был летчиком-штурмовиком, участвовал в антитеррористической
операции на Донбассе, был сбит над оккупированным районом и сумел
вернуться на подконтрольную украинским войскам
территорию.Российские СМИ обвиняли его в том, что он сбил
авиалайнер "Малайзийских авиалиний" летом 2014 года."НикВести"
пишут, что Волошин уволился с военной службы в связи с болезнью
ребенка.Руководителем аэропорта был назначен в январе 2018 года.
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