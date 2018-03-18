Мы привыкли покупать обезболивающие средства без рецепта, и думаем, что они вполне безопасны. Прием обычных анальгетиков может привести к плачевным результатам, пишет со ссылкой на .

Вот что вы обязательно должны знать о 3 самых популярных анальгетиках:

1) Парацетамол.

Он уменьшает боль и снижает температуру. Злоупотребление парацетамолом может привести к печеночной недостаточности. После приема 1-3 таблеток этого средства категорически запрещается пить алкоголь - так создается лишняя нагрузка на печень.

К сожалению, не все знают, что парацетамол содержится в некоторых довольно популярных препаратах - Фервекс, Кодамин, Панадол и других. Поэтому так часто происходит передозировка парацетамолом.

2) Нестероидные противовоспалительные препараты.

К ним относится Нурофен, Модафен и т.д. В каждом из них содержится ибупрофен. К нестероидным препаратам относятся также те, в составе которых есть мелоксикам или кетопрофен.

Если избыток парацетамола влияет на печень, то ибупрофен опасен для желудка. Целесообразно принимать его после еды или после перекуса, потому что высокие дозы этого препарата могут привести к внутреннему кровотечению, гастриту или язве.

Если у вас уже есть такая проблема, вообще не употребляйте ибупрофен или другие подобные лекарства. Риск возникновения таких побочных эффектов возрастает, если человек курит, употребляет алкоголь или ему больше 60 лет.

Ибупрофен может увеличить риск инсульта или инфаркта. Особенно это важно помнить тем, кто уже имеет проблемы с сердцем.

3) Аспирин.

Он принадлежит к нестероидным противовоспалительным лекарствам и является самым распространенным препаратом в нашей стране. Он помогает при простуде, гриппе или легкой боли.

Высокие дозы аспирина и длительное его употребление негативно влияет на желудок. Аспирин опасен для детей с простудой или другими вирусными инфекциями.

Лучше не давать его людям, не достигшим 19 лет. Он может спровоцировать смертельную болезнь - синдром Рейе.

Вот 3 главных правила безопасного приема анальгетиков:

1) Всегда читайте инструкцию по применению перед употреблением любого лекарства. Посмотрите на то, какое активное вещество содержится в этом препарате.

2) Принимайте анальгетики в малых дозах и недолго. Они предназначены для снятия острой боли. С хронической болью нужно обращаться к врачу. Долгосрочное применение анальгетиков очень опасно!

3) Не смешивайте таблетки с алкоголем! Парацетамол нагружает печень так же, как и алкоголь. Такой же эффект оказывают противовоспалительные средства на желудок.

Обязательно придерживайтесь этих советов, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями анальгетиков!

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