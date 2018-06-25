По итогам подсчета 97 ,7% бюллетеней, нынешний президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу на выборах, сообщил глава Высшей избирательной комиссии страны Сади Гювен. Эрдоган выиграл президентские выборы Фото: ЕРА Результаты были объявлены по итогам подсчета 97 ,7% бюллетеней.Гювен подчеркнул, что оставшаяся часть голосов не может повлиять на итоги голосования.По его словам, с 2014 года в ходе выборов не озвучивали ни одного обвинения в подтасовке результатов избирательных протоколов. Издание Haberturk пишет, что по итогам подсчета 99,16% бюллетеней Эрдоган набрал 52,55% голосов, а главный кандидат от оппозиции Мухаррем Индже – 30,67%.24 июня прошло голосование на президентских выборах и выборах в парламент 27-го созыва Турции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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