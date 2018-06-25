По итогам подсчета 97 ,7% бюллетеней, нынешний президент Турции
Реджеп Эрдоган одержал победу на выборах, сообщил глава Высшей
избирательной комиссии страны Сади Гювен. Эрдоган выиграл
президентские выборы Фото: ЕРА Результаты были объявлены по итогам
подсчета 97 ,7% бюллетеней.Гювен подчеркнул, что оставшаяся
часть голосов не может повлиять на итоги голосования.По его словам,
с 2014 года в ходе выборов не озвучивали ни одного обвинения в
подтасовке результатов избирательных
протоколов. Издание Haberturk пишет, что по итогам
подсчета 99,16% бюллетеней Эрдоган набрал 52,55% голосов, а главный
кандидат от оппозиции Мухаррем Индже – 30,67%.24 июня прошло
голосование на президентских выборах и выборах в парламент
27-го созыва Турции.
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