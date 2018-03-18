После завершения митинга, организованного "Рухом нових сил" на Майдане Незалежности в Киеве, часть активистов отправилась в Козин к дому президента Украины Петра Порошенко, где прошел пикет. В пикете участвовало 150–200 человек Фото: Solonyna Yeugen ‏/ Facebook Отмечается, что после завершения митинга, организованного этой партией на Майдане Незалежности в Киеве, часть активистов отправилась в Козин. Митингующие требовали отставки Порошенко и других изменений в политической жизни Украины.На подъезде к дому президента колонне активистов пришлось остановиться, так как дорогу ей перегородили другие автомобили и несколько десятков неизвестных. После этого активисты вышли из своих транспортных средств и направились к дому президента пешком.Всего в пикете принимало участие 150–200 человек. Митингующих сопровождали правоохранители в спецобмундировании. Ворота резиденции Порошенко охраняют сотрудники Национальной гвардии и Национальной полиции.Акция уже завершилась. Протестующие заявили, что в случае отсутствия реакции на их требования будут продолжать свои акции. https://www.facebook.com/RadioSvoboda.Org/videos/10155705660236843/ Сегодня на Майдане Незалежности прошел митинг "Руху нових сил" с требованием отставки Порошенко. Участники акции демонтировали металлические конструкции, установленные 3 февраля для мероприятий к 100-летию Украинской революции.В полиции сообщили о задержании двух активных участников митинга.На сайте президента сообщается, что он сейчас находится с государственным визитом в Кувейте. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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