После завершения митинга, организованного "Рухом нових сил" на
Майдане Незалежности в Киеве, часть активистов отправилась в Козин
к дому президента Украины Петра Порошенко, где прошел пикет. В
пикете участвовало 150–200 человек Фото: Solonyna Yeugen /
Facebook Отмечается, что после завершения митинга, организованного
этой партией на Майдане Незалежности в Киеве, часть активистов
отправилась в Козин. Митингующие требовали отставки Порошенко и
других изменений в политической жизни Украины.На подъезде к дому
президента колонне активистов пришлось остановиться, так как дорогу
ей перегородили другие автомобили и несколько десятков неизвестных.
После этого активисты вышли из своих транспортных средств и
направились к дому президента пешком.Всего в пикете принимало
участие 150–200 человек. Митингующих сопровождали
правоохранители в спецобмундировании. Ворота резиденции Порошенко
охраняют сотрудники Национальной гвардии и Национальной
полиции.Акция уже завершилась. Протестующие заявили, что в случае
отсутствия реакции на их требования будут продолжать свои акции.
https://www.facebook.com/RadioSvoboda.Org/videos/10155705660236843/
Сегодня на Майдане Незалежности прошел митинг "Руху нових сил" с
требованием отставки Порошенко. Участники акции демонтировали
металлические конструкции, установленные 3 февраля для мероприятий
к 100-летию Украинской революции.В полиции сообщили о задержании
двух активных участников митинга.На сайте
президента сообщается, что он сейчас находится с
государственным визитом в Кувейте.
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