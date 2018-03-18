Бой в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком и французом Мехди Амаром продолжался 12 раундов, все судьи отдали победу Гвоздику. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Гвоздик выиграл 15-й бой в профессиональной карьере Скриншот: dailymotion.com Бой, который проходил на Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) в ночь на 18 марта (по Киеву), длился все 12 раундов. Все судьи отдали предпочтение украинцу: 116:112, 117:111 и 118:110.Для Гвоздика это 15-я победа на профессиональном ринге. Предыдущий победный бой он провел в августе 2017 года против американского спортсмена Крейга Бейкера. Американец был отправлен в нокаут в шестом раунде из 10 возможных.Следующий поединок Гвоздик должен провести с победителем боя 19 мая между действующим чемпионом WBC Адонисом Стивенсоном из Канады и претендентом Баду Джеком из Швеции. В случае победы Гвоздик станет полноценным чемпионом мира.видео Видео: dailymotion.com Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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