Об этом рассказал директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида.

«Ну вспомните хотя бы март 2013 года, когда 23 числа выпал снег и ударили морозы. Потому все идет своим чередом. И потепление будет, но не сразу», – сказал он в комментарии.

По его словам, настоящая весна придет уже 23-24 марта, хотя снегопады прекратятся уже в ближайшие два дня.

«Уже со вторника, 20 марта, осадки прекратятся. Но морозная погода продержится еще несколько дней. А уже к следующим выходным, то есть к 23 – 24 марта, потеплеет. Во всяком случае дневная температура станет плюсовой», – отметил Кудьбида.

От также подчеркнул, что потепление придет с запада и первыми под дыхание весны попадут западные области Украины.

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