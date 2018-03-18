Дипломатические отношения с Российской Федерацией должны быть разорваны. Об этом заявила главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман в эфире телеканала NEWSONE .

"С точки зрения моральной, с точки зрения логики, здравого смысла - Россия забрала у нас часть территории, а теперь еще и говорит "А чего вы не даете нам проголосовать? Все ведь нормально, все уже смирились", - сказала она.

Кроме того, Бацман указала, что в том случае, если бы консульства и посольства закрыли, вопрос о выборах президента России в Украине не стоял бы.

"С одной стороны это правильно - никто голосовать здесь не должен, легализируя таким образом эти выборы. С другой стороны - и следовательно у меня такое двоякое отношение - а почему эти посольства и консульства у нас работают вообще? Если у нас война, если Россия - агрессор, то почему у нас не разорваны дипотношения? Если бы они были разорваны - уже были бы закрыты консульства, посольства - этот вопрос бы даже не поднимался. Плюс торговля, плюс бизнес, который идет и только нарастает... Поэтому неоднозначная ситуация", - отметила она.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что международные партнеры Украины не признают выборы президента Российской Федерации на территории оккупированного Крыма.

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