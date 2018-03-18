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Украинский продюсер извинился за российские пропагандистские лозунги в Киеве
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18.03.2018 18:52
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Решение снять с выставки в Киеве баннеры-лозунги типа "Алупка –
наш" было категоричным. Украинский продюсер Сергей Проскурня
заявил, что лично "лазил с ножницами по лесам". Надписи с выставки
вызвали возмущение проукраинских активистов Фото: Владислав
Оленченко / Facebook "Это идея наших коллег, которые отвечали за
часть экспозиции и несли ответственность именно за этот сегмент
проекта. Мы встретились, поспорили и... поссорились. Решение снять
эти баннеры было категоричным, сам лазил с ножницами по лесам. Беда
в том, что картинка эта уже была сформирована, и ее начали бросать
на "вентилятор", – написал он.По словам Проскурни, люди,
знакомые с его стилем и эстетическими предпочтениями, понимают, что
баннеры – не его креатив."Их отсутствие на экспозиции в день
флешмоба – тому доказательство. В дальнейшем я буду
контролировать каждый сегмент проектов, потому что – в
результате – конечная ответственность лежит на мне. Приношу
слова извинения всем тем, кого оскорбили эти "картинки", –
заявил продюсер.
https://www.facebook.com/serhiy.proskurnia/posts/1821332421250665
Он также подчеркнул, что не участвует в акциях "Руху нових сил",
представители которого во время акции протеста против
президента Украины Петра Порошенко демонтировали металлические
конструкции с выставки.На металлических конструкциях на
Майдане были вывешены надписи, имитирующие российские
пропагандистские лозунги: "Спасибо деду за победу в 1918
году – должны повторить", "Алупка – наш" (а также
аналогичные надписи с названиями других крымских городов).
Плакаты вызвали возмущение проукраинских активистов в
соцсетях.
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