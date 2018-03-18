Решение снять с выставки в Киеве баннеры-лозунги типа "Алупка – наш" было категоричным. Украинский продюсер Сергей Проскурня заявил, что лично "лазил с ножницами по лесам". Надписи с выставки вызвали возмущение проукраинских активистов Фото: Владислав Оленченко / Facebook "Это идея наших коллег, которые отвечали за часть экспозиции и несли ответственность именно за этот сегмент проекта. Мы встретились, поспорили и... поссорились. Решение снять эти баннеры было категоричным, сам лазил с ножницами по лесам. Беда в том, что картинка эта уже была сформирована, и ее начали бросать на "вентилятор", – написал он.По словам Проскурни, люди, знакомые с его стилем и эстетическими предпочтениями, понимают, что баннеры – не его креатив."Их отсутствие на экспозиции в день флешмоба – тому доказательство. В дальнейшем я буду контролировать каждый сегмент проектов, потому что – в результате – конечная ответственность лежит на мне. Приношу слова извинения всем тем, кого оскорбили эти "картинки", – заявил продюсер. https://www.facebook.com/serhiy.proskurnia/posts/1821332421250665 Он также подчеркнул, что не участвует в акциях "Руху нових сил", представители которого во время акции протеста против президента Украины Петра Порошенко демонтировали металлические конструкции с выставки.На металлических конструкциях на Майдане были вывешены надписи, имитирующие российские пропагандистские лозунги: "Спасибо деду за победу в 1918 году – должны повторить", "Алупка – наш" (а также аналогичные надписи с названиями других крымских городов). Плакаты вызвали возмущение проукраинских активистов в соцсетях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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