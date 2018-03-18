Погода на понедельник: циклон уйдет прочь, приближается следующий
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В понедельник, 19 марта, циклон практически перестанет
влиять на погоду А. 20-го марта к Украине приблизится очередной
циклон с юга Европы. Ситуация осложнится, снегопады, дожди и
сильный ветер,передает со ссылкой на .
Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.
"Циклон, принесший осадки в большинстве регионов, сегодня в Украине
еще очень активен. Снег, ветер, мокрый снег, дождь ... В
понедельник циклон уйдет. Ближайшей ночью он еще будет влиять на
погоду, предопределять снегопады и метели, на крайнем юге - дожди.
К северу почти не дотягивает. Здесь и мороза хватает ", - написала
она в Facebook.
По ее словам, в понедельник днем ситуация несколько угомонится,
лишь в восточных областях еще побудет непогода. На остальной
территории Украины максимум - кое-где небольшой снег и даже
просветления.
Ближайшей ночью ожидается -8 ... -14 градусов, завтра днем -2
... -8 градусов. В Приазовье ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 2
... -5 тепла, в Крыму + 9 ... + 15 градусов. На дорогах будет
скользко.
В 19 марта существенных осадков не предвидится. Ночью -10 ... -12,
днем -5 ... -7 градусов. Гололедица.
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