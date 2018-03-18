В понедельник, 19 марта, циклон практически перестанет влиять на погоду А. 20-го марта к Украине приблизится очередной циклон с юга Европы. Ситуация осложнится, снегопады, дожди и сильный ветер,передает со ссылкой на .

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

"Циклон, принесший осадки в большинстве регионов, сегодня в Украине еще очень активен. Снег, ветер, мокрый снег, дождь ... В понедельник циклон уйдет. Ближайшей ночью он еще будет влиять на погоду, предопределять снегопады и метели, на крайнем юге - дожди. К северу почти не дотягивает. Здесь и мороза хватает ", - написала она в Facebook.

По ее словам, в понедельник днем ​​ситуация несколько угомонится, лишь в восточных областях еще побудет непогода. На остальной территории Украины максимум - кое-где небольшой снег и даже просветления.

Ближайшей ночью ожидается -8 ... -14 градусов, завтра днем ​​-2 ... -8 градусов. В Приазовье ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем ​​2 ... -5 тепла, в Крыму + 9 ... + 15 градусов. На дорогах будет скользко.

В 19 марта существенных осадков не предвидится. Ночью -10 ... -12, днем ​​-5 ... -7 градусов. Гололедица.

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