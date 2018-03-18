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Порошенко обратился к главе Нацассамблеи Кувейта встать на защиту крымских татар
18.03.2018 19:10

Порошенко обратился к главе Нацассамблеи Кувейта встать на защиту крымских татар

Порошенко обратился к главе Нацассамблеи Кувейта встать на защиту крымских татар

Президент Украины Петр Порошенко в ходе государственного визита в Кувейт встретился с председателем Национальной ассамблеи Государства Кувейт Марзуком Али Мухаммадом аль-Ганимом, сообщается на официальном сайте главы государства в воскресенье.

"Петр Порошенко привлек внимание к репрессиям, которые продолжает Россия против мусульманского населения в оккупированном Крыму, и обратился к катарской стороне встать на защиту прав крымских татар", - говорится в сообщении.

Глава государства также отметил важность межпарламентской составляющей двустороннего сотрудничества и выразил надежду на активизацию взаимодействия украинских и кувейтских парламентариев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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