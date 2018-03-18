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В Британии водитель автомобиля протаранил ночной клуб: есть пострадавшие
18.03.2018 19:11

В британском городе Грейвзенде автомобиль протаранил здание ночного клуба, в результате чего как минимум 13 человек были ранены. Об этом сообщает пресс-служба полиции графства Кент.

Автомобиль марки Suzuki Vitara въехал в здание ночного клуба Blake's, который находится ан Куин-стрит. Сотрудники полиции не исключают, что число пострадавших может увеличиться.

"Кто-то мог покинуть место происшествия самостоятельно, мы все еще устанавливаем точное число пострадавших", - сказали они.

После прибытия на место происшествия правоохранители задержали мужчину в возрасте 21 года, пребывавшего за рулем. Его подозревают в покушении на убийство.

Согласно предварительной информации, мужчину вывели из клуба после ссоры в тот же вечер до инцидента.

Данный случай не рассматривается как террористическая нападение.

Как сообщал svodka.net ранее, в субботу, 17 марта, в Майами два автомобиля с погибшими удалось достать спасателям из-под обвалившегося моста.

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