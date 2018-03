В британском городе Грейвзенде автомобиль протаранил здание ночного клуба, в результате чего как минимум 13 человек были ранены. Об этом сообщает пресс-служба полиции графства Кент.

Автомобиль марки Suzuki Vitara въехал в здание ночного клуба Blake's, который находится ан Куин-стрит. Сотрудники полиции не исключают, что число пострадавших может увеличиться.

"Кто-то мог покинуть место происшествия самостоятельно, мы все еще устанавливаем точное число пострадавших", - сказали они.

После прибытия на место происшествия правоохранители задержали мужчину в возрасте 21 года, пребывавшего за рулем. Его подозревают в покушении на убийство.

Согласно предварительной информации, мужчину вывели из клуба после ссоры в тот же вечер до инцидента.

Данный случай не рассматривается как террористическая нападение.

GRAVESEND update: A man was arrested for suspected attempted murder after several people were injured when a grey Suzuki 4x4 vehicle was driven into the ‘shisha lounge’ area at Blake’s nightclub around 11:45pm last night. There are not thought to be any life-threatening injuries. pic.twitter.com/8M5dhftyNn