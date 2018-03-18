В воскресенье, 18 марта, на "выборах" президента Российской Федерации в оккупированном Крыму наблюдалась низкая явка. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что, согласно результатам мониторинга, проводимого в местах компактного проживания крымских татар в Крыму, наблюдатели зафиксировали малое количество избирателей.

"Нас поразило маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут", - сказал Чубаров.

Среди других жителей Крыма явка также является низкой. Несмотря на это, "власти" продолжают оказывать давление на крымскотатарский народ.

"Звонят руководителям бюджетных предприятий, учреждений, больниц, школ, поскольку руководителей обязали отвечать за своих работников", - пояснил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Чубаров уверен, что, несмотря на низкую явку, в результатах голосования покажут абсолютно другие цифры.

Согласно данным Центризбиркома России, по состоянию на 17:08 явка составила 51,9%,

Как сообщал svodka.net ранее, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман заявила, что дипломатические отношения с Российской Федерацией должны быть разорваны .

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