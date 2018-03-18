Порошенко обсудил с вице-премьером Кувейта региональную безопасность и попросил содействия в получении статуса наблюдателя в ОИС Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Кувейта шейхом Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом и обсудил с ним вопросы региональной безопасности. Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства в воскресенье, П.Порошенко попросил кувейтскую сторону поддержать намерение Украины получить статус наблюдателя в Организации Исламского Сотрудничества (ОИС). "Петр Порошенко подтвердил стремление Украины развивать стабильные и конструктивные отношения со странами арабского мира. Он подчеркнул безальтернативность решения региональных конфликтных ситуаций путем мирных переговоров", - говорится в сообщении. П.Порошенко также проинформировал кувейтскую сторону о продолжающемся преследовании мусульманского населения в оккупированном РФ Крыму и обратился к главе МИД Кувейта с просьбой помогать облегчению судьбы крымских татар и защиты их прав. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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