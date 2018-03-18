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Навальный заявил о "беспрецедентном давлении" на своих наблюдателей на выборах президента РФ
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18.03.2018 19:24
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Российский оппозиционер Алексей Навальный прогнозирует более
высокие официальные цифры явки в тех регионах, где было удалено
больше только наблюдателей на президентских выборах. Навальный
считает, что официально явка будет выше, чем на самом деле
Скриншот: Radio Svoboda - Радио Свобода / Facebook По его словам,
наблюдается "беспрецедентное давление" на наблюдателей.В качестве
иллюстрации Навальный назвал процент удалений своих представителей
на избирательных участках в некоторых регионах: Хабаровский
край – 18%, Псковская область и Бурятия – 12%, Смоленская
область – 11%."Забайкальский край – они рапортуют о
какой-то огромной явке – 10%", – сказал оппозиционер.Он
прогнозирует более высокие официальные цифры явки в тех регионах,
где было удалено больше только наблюдателей.Навальный отметил, что
такая тенденция уже наблюдается. По его словам, расхождение между
официальными данными явки и оценкам независимых наблюдателей
составляет 25% в Алтайской республике и 18% – в Пермском крае.
https://www.facebook.com/radiosvoboda/videos/10155247178452554/
Президентские выборы в РФ проходят сегодня, 18
марта, – в день годовщины
аннексии Крыма.Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00
по местному времени. С учетом того, что в РФ 11 часовых зон,
голосование растянуто почти на сутки – с 22.00 субботы (по
Киеву) до 20.00 воскресенья. Издание "ГОРДОН" ведет
онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня
выборов.Кандидатами в президенты РФ являются Сергей Бабурин
("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир
Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"),
Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста),
Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент
Владимир Путин.Навального ЦИК РФ отказался регистрировать
кандидатом в президенты из-за его судимости.
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