В воскресенье, 18 марта, в центре Киева активисты разобрали конструкцию с украинской символикой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"По призывам спикеров и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценка", - сказал глава киевской полиции Андрей Крищенко.

Действия двух активистов зафиксировали и доставили их в управление полиции. Также руководитель полиции Киева добавил, что акция в центре Киева прошла без нарушений правопорядка.

"Несмотря на поведение отдельных лиц, правоохранители не допустили провокаций и столкновений. К управлению полиции доставили двух активных участников", - отметил Крищенко.

Данные о демонтаже конструкций зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в воскресенье, 18 марта, к дому президента Украины Петра Порошенко в Козине Киевской области прибыла группа активистов .

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