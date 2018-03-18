Порошенко и премьер Кувейта договорились провести заседание межправительственной комиссии в Киеве в течение года

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Кувейта шейхом Джабером аль-Мубараком аль-Хамадом ас-Сабахом, в ходе которой собеседники договорились провести заседание межправительственной комиссии в Киеве в 2018 году.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, входе встречи обсуждались возможности активизации сотрудничества Украины с Кувейтом по перспективным направлениям в торгово-экономической, энергетической и военно-технической сферах. "Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества между Украиной и Кувейтом", - говорится в сообщении.

П.Порошенко сообщил кувейтской стороне о возможности ее привлечения к реализации взаимовыгодных проектов на территории Украины, в частности в сферах сельского хозяйства и энергетики, а также пригласил кувейтский бизнес к участию в процессе приватизации государственных предприятий.

Президент Украины пригласил премьера Кувейта посетить Украину с визитом.