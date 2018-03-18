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"Все твои дела отвратительны и абсолютно лицемерны". Навальный отказался сотрудничать с Собчак
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18.03.2018 19:32
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Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что недопуск его
к выборам президента России был "грандиозной махинацией", в которой
участвовала кандидат Ксения Собчак. Собчак пришла в студию
"Навальный LIVE" Фото: Навальный LIVE / Twitter "Учитывая, что мы
создали партию, которая, надеюсь, будет объединять большое
количество людей с самыми разными взглядами, взглядами
оппозиционными, правыми, левыми... И вот мы создали ее с Димой
Гудковым. И я считаю, что будет очень правильно после выборов
начать какие-то переговоры о каких-то совместных действиях. И я
хотела тебя, Алексей, тоже пригласить, чтобы ми могли после выборов
с тобой встретиться и обговорить какие-то дальнейшие шаги", –
заявила кандидат в президенты.Навальный сказал в ответ, что
недопуск его к выборам был "грандиозной махинацией", в которой
участвовала Собчак."Ты участвовала в этом всем именно потому, что
меня не пустили на выборы, чтобы срывать наш бойкот", – сказал
политик.Он добавил, что будет судить ее по делам."Все твои
дела на настоящий момент отвратительны, уж извини меня, абсолютно
лицемерны", – заявил он.Президентские выборы в
РФ проходят сегодня, 18 марта, – в
день годовщины аннексии Крыма.Избирательные участки
работают с 8.00 до 20.00 по местному времени. С учетом того, что в
РФ 11 часовых зон, голосование растянуто почти на сутки – с
22.00 субботы (по Киеву) до 20.00 воскресенья.
Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее
важных событий дня выборов.Кандидатами в президенты РФ
являются Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"),
Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак
("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"),
Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также
действующий президент Владимир Путин.Навального ЦИК РФ отказался
регистрировать кандидатом в президенты из-за его судимости.
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