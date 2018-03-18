|В Беларуси сняли с показа пропагандистский фильм о Крыме
|18.03.2018 19:37
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Белорусский телеканал ОНТ после протестов в сети заменил
показ российского пропагандистского фильма "Крым" Алексея Пиманова
на старую советскую комедию.
Ленту заменили другой без объяснений.
В прошлом году этот фильм также был анонсирован для показа в кинотеатрах Минска. После того как посольство Украины выслало ноту протеста в Беларуси, прокат был отменен.
В 2017 году Государственное агентство по вопросам кино запретило показ 22 российских фильмов в украинских кинотеатрах. Несмотря на это, 6 российских фильмов получили согласие на прокат в кинотеатрах Украины.