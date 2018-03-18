|СМИ выяснили, как могли быть отравлены Скрипаль и его дочь
|18.03.2018 19:40
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Вещество, которым были отравлены прежний сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, а также его дочь Юлия могли поместить в вентиляционную систему его автомобиля. Об этом сообщили источники, передает ABC.
Отмечается, что, согласно одной из версий, яд, которым отравили бывшего шпиона и его дочь, мог оказаться в вентиляционной системе автомобиля BMW, на котором передвигался Скрипаль, в порошкообразном состоянии.
Как сообщал svodka.net ранее, руководитель Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что у страны есть доказательства того, что Российская Федерация разрабатывала и накапливала запасы отравляющего вещества для убийств "Новичок" в течения последних десяти лет.
В воскресенье, 18 марта, британская сторона ответила отказом на требование России предоставить доступ к бывшему разведчику ГРУ РФ Сергею Скрипалю, так как рассматривает его как британского подданного.
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