Член ЦИК России Василий Лихачев сообщил, что из-за сообщения о минировании генерального консульства РФ в Одессе правоохранители заблокировали подходы к зданию. Сообщение о минировании консульства России в Одессе поступило в полицию в 14.40 Фото: Поліція Одеської області / Facebook "Сегодня в 14.40 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что здание генерального консульства Российской Федерации по адресу улица Гагаринское плато, 14 и территория района Аркадия в Одессе заминированы. Сейчас на месте работают взрывотехники и кинологи, которые проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.Член российской Центральной избирательной комиссии Василий Лихачев сообщил "РИА Новости" что в ЦИК РФ поступают сведения о порче в Одессе российского имущества, в том числе машин дипломатов.По его словам, несколько часов назад Национальная гвардия в Одессе около участка у генконсульства РФ объявила, что там обнаружена взрывчатка, и заблокировала все подходы к диппредставительству. https://www.facebook.com/gunp.odessa/posts/570245183332892 Позднее полиция Одесской области сообщила, что взрывчатку в здании генконсульства не обнаружили. https://www.facebook.com/gunp.odessa/posts/570313393326071 18 марта в Российской Федерации проходят выборы президента. Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня голосования.Кандидатами в президенты РФ являются Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права". Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России".В Национальной полиции Украины заявили, что акции 18 марта в нескольких областных центрах и в Киеве, в том числе у дипломатических учреждений России с целью недопущения выборов президента этой страны, прошли без нарушений общественного порядка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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