Российский оппозиционный политик отказался сотрудничать с Ксенией Собчак, заявив, что она признавалась, якобы ей "обещали огромные деньги за выдвижение" на пост президента Российской Федерации. Об этом сообщает Meduza .

"Ты лжешь в каждом своем слове. Ты грамотно играла роль карикатурного либерального кандидата", - сказал он.

В свою очередь, Собчак указала, что не говорила об "огромных деньгах за выдвижение", а также предложила Навальному начать переговоры о сотрудничестве с ее новой партией.

Российский оппозиционер добавил, что Собчак "была частью махинации" российского правительства на выборах президента страны.

"Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность", - ответил Навальный.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 18 марта, кандидат в президенты России Ксения Собчак проголосовала в избирательном участке №158, где базируется московская детская музыкальная школа.

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